2. Bundesliga: Fürth holt Olesen aus Köln

Die SpVgg Greuther Fürth hat für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den luxemburgischen Nationalspieler Mathias Olesen unter Vertrag genommen. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln, für den er in der abgelaufenen Saison 18 Spiele absolvierte und in den drei Spielzeiten davor zu 23 meist kurzen Einsätzen in der Bundesliga kam.