"Großer Traum!" KSC-Keeper geht in die Premier League

Torhüter Max Weiß vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC wechselt zum englischen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley. Für das 21 Jahre alte Eigengewächs kassiert der KSC laut Medienberichten eine Ablöse von fünf Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen. „Dieser Transfer zeigt, was hier beim KSC alles möglich ist“, sagte Trainer Christian Eichner.

Weiß erhält in Burnley einen Vertrag bis 2029. „Ich war jetzt sechs Jahre beim KSC und habe jeden einzelnen Moment genossen“, sagte der Schlussmann. Burnley sei „ein großartiger Klub mit großen Zielen.“ Stammtorhüter des Klubs aus Nordengland war zuletzt der 22 Jahre alte James Trafford, der jedoch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird.

„Kann seinen Wunsch absolut nachvollziehen“

Weiß hatte in der U18, U19 und U20 für Deutschland gespielt. Beim KSC absolvierte er in der vergangenen Saison jede Pflichtspiel-Minute. „Wir wussten, dass jederzeit ein Angebot für Max eintreffen könnte, und möchten ihm den Wechsel in die Premier League, seinen großen Traum, nicht verwehren“, sagte Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport.