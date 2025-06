Hannover holt Junioren-Nationalspieler

Fußball-Zweitligist Hannover 96 bastelt weiter am Kader für die neue Saison und hat Innenverteidiger Hendry Blank verpflichtet.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt zunächst per Leihe von RB Salzburg für ein Jahr in die niedersächsische Landeshauptstadt. Hannover besitzt anschließend eine Kaufoption für den 20-Jährigen.

„Jeder, der sich in Deutschland ein bisschen mit Fußball auskennt, verbindet etwas mit Hannover 96. Die Vorfreude, hier ins Stadion einzulaufen, ist riesig“, sagte Blank.

Blank sammelte Champions-League-Erfahrung

„Hendry ist ein sehr talentierter junger Spieler, der über extrem ausgeprägte physische Fähigkeiten verfügt, insbesondere hat er eine richtig gute Schnelligkeit. Was er kann, hat er bereits auf hohem Niveau gezeigt“, sagte Geschäftsführer Marcus Mann.

Der dreimalige deutsche U21-Nationalspieler Blank absolvierte in der abgelaufenen Saison sechs Spiele für Salzburg in der österreichischen Bundesliga, hinzu kommen vier Einsätze in der Champions League.