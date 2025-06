Besondere Rückkehr in die 2. Liga

Innenverteidiger Patric Pfeiffer hatte bei den bayrischen Schwaben nie sein Glück gefunden und spielt fortan wieder fest in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit Darmstadt stieg er einst als Stütze in die Bundesliga auf.

Innenverteidiger Patric Pfeiffer hatte bei den bayrischen Schwaben nie sein Glück gefunden und spielt fortan wieder fest in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit Darmstadt stieg er einst als Stütze in die Bundesliga auf.

„Mein Kapitel in Augsburg ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Dennoch bin ich dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und freue mich auf die Rückkehr nach Darmstadt“, wird Pfeiffer zitiert. Für die Fuggerstädter absolvierte der Innenverteidiger insgesamt zwölf Pflichtspiele. In Darmstadt stand Pfeiffer bereits von 2019 bis 2023 unter Vertrag, in seinem letzten Jahr stieg er mit den Lilien in die Bundesliga auf.