Profi träumt von Schalke-Rückkehr

Ex- Schalke -Talent Donis Avdijaj hat sich für ein mögliches Comeback bei den Knappen ins Spiel gebracht.

„Schalke wäre für mich eine Herzensangelegenheit – sollte ein Angebot kommen, müsste man mich nicht zweimal bitten. Von meiner Seite ist die Tür offen", machte er in einem Interview mit der WAZ deutlich.

Schalke-Rückkehr: „Es ist ein Traum von mir“

Bis zum 30. Juni steht der 28-Jährige noch in Österreich beim TSV Hartberg unter Vertrag, ab dem 1. Juli ist Avdijaj ablösefrei zu haben.

„Es ist ein Traum von mir, mich noch einmal in meiner Heimat zu beweisen“, erzählte er weiter. Der Offensivspieler ist zwar in Osnabrück geboren, wechselte aber im Alter von 14 Jahren aus der VfL-Jugend in die Knappenschmiede.