Schalke-Keeper Karius setzt auf Muslic: "Hat klaren Plan"

Torwart-Routinier Loris Karius sieht bei Zweitligist Schalke 04 nach der verkorksten Vorsaison vor allem in den Bereichen Einstellung und Gemeinschaftsgefühl Stellschrauben für Verbesserungen.

„Das muss unser Ansatz sein“, sagte der derzeitige Rekonvaleszent dem SID am Rande des Trainings seiner Mannschaft.

„Wenn man an der Mentalität arbeitet, an der Bereitschaft von jedem zu Vollgas, und wenn man als Mannschaft auftritt, wenn man jedes Spiel mit 100-prozentigem, Willen angeht, dann kann man in der Liga schon einiges erreichen und einige Punkte mehr holen“, meinte Karius weiter.