Schalke: Transferüberschuss von neun Millionen Euro nötig

Der neue Sportvorstand Frank Baumann bestätigt in einem Interview die Höhe der von der DFL geforderten Summe.

Der neue Sportvorstand Frank Baumann bestätigt in einem Interview die Höhe der von der DFL geforderten Summe.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 muss in der kommenden Saison erneut einen Transferüberschuss von etwa neun Millionen Euro erzielen. Das bestätigte der neue Sportvorstand Frank Baumann der WAZ .

„Man kann sehen, welche Transferüberschüsse wir in der vergangenen Saison erzielt haben – und das wird in eine ähnliche Richtung gehen“, sagte Baumann angesprochen auf die DFL-Auflage, wonach der Klub zum weiteren Abbau des negativen Eigenkapitals einen Gewinn erzielen muss.

In der vergangenen Saison nahmen die Königsblauen allein durch den Verkauf von Assan Ouedraogo an RB Leipzig rund zehn Millionen Euro ein. In diesem Sommer fehlen derartige Erlöse bisher. Stürmer Moussa Sylla und U19-Nationalspieler Taylan Bulut gelten laut WAZ jedoch als gefragte Verkaufskandidaten.