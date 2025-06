Torjäger Lasogga beendet Karriere

„Was für ein Weg“, schrieb Lasogga: „Als kleiner Junge hatte ich den Traum, in großen Stadien vor tausenden Fans zu spielen - und ich durfte genau das erleben. Ich bin unglaublich dankbar für diese Reise.“

Am deutlichsten machte der wuchtige Mittelstürmer beim Hamburger SV auf sich aufmerksam. Der heute 33-Jährige traf in 138 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga 49-Mal für die Hanseaten, 2019 zog es ihn dann zu Al-Arabi nach Katar. 2023 kehrte Lasogga, der seine ersten Schritte als Profi für Hertha BSC machte, zurück nach Deutschland zu den „Königsblauen“.