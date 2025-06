"Verbundenheit ist da": Schalke-Trainer hat große Idole

Die Fußstapfen, in die Miron Muslic tritt, sind groß.

Der neue Trainer Miron Muslic hat zwei seiner sportlichen Vorbilder in der Historie des Fußball-Zweitligisten Schalke 04. „Meine zwei deutschen Lieblingstrainer sind Felix Magath und Ralf Rangnick - in der Reihenfolge“, sagte Muslic am Rande seiner Vorstellung bei den Königsblauen.