Bochum macht kuriosen Transfer offiziell

Am Montag gab der Klub die Vertragsverlängerung von Stammkeeper Timo Horn (32) sowie kurz darauf die Verpflichtung des Mittelstürmers Ibrahim Sissoko (29) bekannt.

Noch ein Sissoko für Bochum

Sissoko kommt ablösefrei vom französischen Erstliga-Absteiger AS Saint-Etienne, für den er in der abgelaufenen Saison drei Tore in 20 Ligue-1-Spielen erzielte. Der achtmalige Nationalspieler Malis sei ein „Mittelstürmer, wie er im Buche steht“, sagte VfL-Geschäftsführer Dirk Dufner: „Seine robuste Statur gepaart mit seiner wuchtigen Dynamik und Torgefahr werden unserem Spielstil gut zu Gesicht stehen.“