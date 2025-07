15. Neuzugang: Hannover holt Noll als Zieler-Ersatz

„Ich freue mich sehr über den Wechsel zu 96, weil es definitiv ein großer Schritt in meiner Karriere ist“, sagte Noll, der zuletzt als Ersatzkeeper mit der U21 das EM-Finale erreicht hatte. In Hannover folgt er auf den ehemaligen Weltmeister Zieler, der nach sechs Jahren bei den Niedersachsen zu seinem Jugendklub 1. FC Köln zurückkehrt.

Noll war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, für den er 29 Spiele bestritt. „Er soll bei Hannover 96 weiterhin möglichst viele Spiele absolvieren und so seinen in Fürth eingeschlagenen Weg fortführen und den nächsten Schritt in seiner Karriere und Entwicklung gehen“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. Ein Erstligaspiel hat Noll noch nicht absolviert.