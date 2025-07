2. Liga: Fortuna schnappt sich Ajax-Profi Rasmussen

Fortuna Düsseldorf rüstet sich weiter für die Mission Aufstieg. Der Zweitligist begrüßt einen Ajax-Youngster als achten Neuzugang in diesem Sommer.

Rasmussen (22) kam in der vergangenen Saison für Ajax zu insgesamt 22 Einsätzen in Liga, Europa League und Pokal. Zuvor war der Linksfuß, der auf der rechten Außenbahn oder auf der Zehn spielen kann, für ein Jahr an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland ausgeliehen.