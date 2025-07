Braunschweig holt Ex-Schalker

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Mittelfeldspieler Mehmet Can Aydin verpflichtet. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wechselt der 23-Jährige ablösefrei zu den Niedersachsen und unterschreibt bis 2027.

„Er lässt sein Herz auf dem Platz“

„Mehmet kann auf der rechten Schiene, aber auch auf den Halbpositionen im Zentrum spielen und bringt viel Mentalität mit“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel: „Er lässt sein Herz auf dem Platz, kann eine hohe Intensität gehen und ist mit dem Ball variabel. In den Gesprächen mit uns hat er gezeigt, wie sehr er für den Weg mit uns brennt.“

Die Eintracht, die sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken den Klassenerhalt gesichert hatte, startet Anfang August beim 1. FC Magdeburg in die neue Spielzeit.