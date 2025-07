"Deal eingelocht": Club holt Georgier Lotschoschwili

In Anlehnung an die nicht transkribierte Schreibweise des Nachnamens des Verteidigers (Lochoshvili) zeigte der Club ein Minigolf-Video mit dem Titel: „Deal eingelocht“. Darin ist Sportvorstand Joti Chatzialexiou nach erfolgreichem Put beim Handschlag mit dem Neuen zu sehen.

Lotschoschwili kommt vom italienischen Erstliga-Aufsteiger US Cremonese nach Nürnberg und soll Medienberichten zufolge eine Million Euro Ablöse kosten. Zuletzt war der 27-Jährige auf Leihbasis bei US Salernitana in der italienischen Serie B aktiv.