Erneute Leihe: Mainz findet Abnehmer für Richter

Zweitligist Darmstadt 98 hat sich mit dem ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler Marco Richter verstärkt. Der 27-Jährige kommt per Leihe vom Conference-League-Teilnehmer FSV Mainz 05 nach Hessen. Das gaben beide Klubs am Donnerstag bekannt.

„Mit Marco Richter gewinnen wir einen sehr kreativen und erfahrenen Spieler für die offensive Mittelfeldposition. Er ist ein technisch versierter Kombinationsspieler mit einem hohen Maß an Spielintelligenz“, sagte Lilien-Sportdirektor Paul Fernie.

Richter freut sich darauf, „das Bölle am Samstag erstmals bei einem Heimspiel zu erleben.“ Darmstadt startet am Samstag (13.00 Uhr) gegen Bundesliga-Absteiger VfL Bochum in die neue Spielzeit.