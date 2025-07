FCK-Ikone macht Druck: "Das Ziel muss der Aufstieg sein"

Am Wochenende startet die neue Saison in der 2. Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern zählt zu den Aufstiegsaspiranten. FCK-Legende Fritz Fuchs erklärt im exklusiven SPORT1-Interview, dass dies auch der Anspruch des Vereins sein sollte.

Fritz Fuchs ist eine Legende beim 1. FC Kaiserslautern . Am vergangenen Samstag wurde der 81-Jährige, gebürtig aus der Barbarossastadt, vor der Generalprobe der Roten Teufel gegen die AS Rom geehrt – zusammen mit weiteren ehemaligen Spielern, die mehr als 200 Partien für den Verein absolviert haben, sowie mit Meisterspielern und Pokalsiegern.

Fritz Fuchs: Das war ein ganz besonderer Moment. Auf unserer Ehrenrunde im Stadion musste ich mich zusammenreißen angesichts des großartigen Beifalls von den Rängen. Ich fühlte mich an frühere Bundesligazeiten zurückversetzt. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Der FCK hat eine große Geschichte, und wenn man dann mit den alten Kollegen wieder auf dem Rasen steht, kommen viele Erinnerungen hoch. Aber Nostalgie allein reicht nicht – wir müssen auch kritisch in die Zukunft blicken.

Lautern-Legende sicher: „Das ist einer der besten Kader der 2. Liga“

Fuchs glaubt an Trainer Lieberknecht

Fuchs: Das ist für mich das Prunkstück. Sirch, Kunze, Ritter, Sahin – das ist richtig stark. Das ist das Beste, was es in der Liga gibt. Diese Jungs bringen nicht nur Erfahrung mit, sondern auch ein gutes Gleichgewicht zwischen Physis und Spielintelligenz. Das ist, ohne Übertreibung, eines der besten Mittelfelder der Liga.

Fuchs: Auf jeden Fall. Er ist ein typischer Betze-Spieler. Während seiner Zeit beim FCK hat er sich in die Herzen der Fans gespielt, musste im Sommer 2024 jedoch zu Union Berlin zurückkehren. Er wäre gerne am Betze geblieben, so hörte ich damals. Sollte es gelingen, ihn nun zurückzuholen, würde ich das sehr begrüßen.

„Der FCK darf sich nicht länger im Mittelmaß einrichten“

Fuchs: Hengen hat in den letzten Jahren viel Stabilität reingebracht, das muss man anerkennen. Aber jetzt geht es um mehr als Stabilität – jetzt zählt sportlicher Erfolg. Die Verpflichtung von Klos war mutig und könnte sich als Glücksgriff erweisen. Wichtig ist, dass beide gemeinsam mit Lieberknecht an einem Strang ziehen. So etwas wie mit Marco Antwerpen, Dirk Schuster und Markus Anfang darf es nicht mehr geben. Die Transferperiode war ordentlich, aber entscheidend ist, was daraus gemacht wird. Der FCK darf sich nicht länger im Mittelmaß einrichten – dafür ist die Erwartungshaltung in Kaiserslautern zu groß.