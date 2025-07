Fortuna erhöht Anzahl der Freispiele auf fünf

In der kommenden Saison bietet Fortuna Düsseldorf erstmals fünf Freispiele an. Für diese Partien müssen Fans keinen Eintritt zahlen.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf bietet in der kommenden Saison erstmals fünf Freispiele an. Damit entfällt der Eintrittspreis bei einer Partie mehr als in der abgelaufenen Spielzeit. Diesmal sind die Spiele gegen den Karlsruher SC, 1. FC Magdeburg, SpVgg Greuther Fürth, SC Paderborn 07 und Holstein Kiel im Rahmen der Aktion „Fortuna für alle“ kostenfrei.