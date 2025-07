Geld? Beachtliche Worte von Hertha-Star Reese

Neu-Kapitän Fabian Reese will nach seiner langfristigen Vertragsverlängerung bei Hertha BSC ein Vermächtnis in der Hauptstadt hinterlassen.

„Wir können etwas erreichen, was man sich mit Geld und Erstligaspielen nicht kaufen kann, sondern was für ewig bleibt. Das ist ein Bundesliga-Aufstieg in der Hauptstadt. Den will ich erreichen“, sagte der 27-Jährige im Interview mit dem kicker.