Karius: Neue Schalke-Einstellung "ab Minute eins"

Torhüter Loris Karius hofft, dass Schalke zu Hause wieder eine Macht wird. Dazu will er selbst beitragen.

Torhüter Loris Karius vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 erwartet von seiner Mannschaft in der kommenden Saison eine neue Einstellung.

„Es war einfach zu wenig Power, zu wenig Energie drin, und wir haben uns oft den Schneid abkaufen lassen gegen Mannschaften, die nicht besser waren als wir, die sich aber mehr reingehauen haben“, sagte Karius im ran -Interview vor dem Auftaktspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Hertha BSC.

Dies dürfe in der neuen Saison „nicht passieren. Ich hoffe, dass wir ab Minute eins am ersten Spieltag auch Hertha direkt zeigen können, dass es dieses Jahr auf Schalke nicht so viel zu holen gibt.“