Karius, Reese, Corboz: Zweitliga-Spieler im Fokus

Mit dem Traditionsduell Schalke 04 gegen Hertha BSC startet die 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in die neue Saison. Zwei Spieler dieser beiden Klubs bringen Glamour ins Unterhaus, insgesamt fehlen der Liga jedoch die großen Hingucker - zumindest auf den ersten Blick. Der SID gibt eine Übersicht über die Stars der Liga.

LORIS KARIUS (SCHALKE 04)

Nicht nur Loris Karius selbst sticht mit seiner Statur und seinen Tattoos heraus. Auch seine Frau, die berühmte italienische Sportmoderatorin Diletta Leotta, sorgt für Glamour auf Schalke. Bei einem Klub, der davon in den vergangenen Jahren viel verloren hat. Der Torhüter mit Champions-League-Erfahrung kam im vergangenen Winter, verlängerte seinen Vertrag im Sommer bis 2027, erkämpfte sich nach seiner langwierigen Muskelverletzung im Frühjahr seinen Nummer-eins-Status zurück - und will Königsblau mit seiner Ruhe und Aura mehr Stabilität verleihen.

FABIAN REESE (HERTHA BSC)

Der extravagante Offensivspieler ist einer für Fußballromantiker. Seine Vertragsverlängerung bis 2030 verkündete Fabian Reese im Mai zum Saisonabschluss im Olympiastadion - er gab damit mehreren Erstligisten und ausländischen Topklubs einen Korb. „Wir haben alle denselben Traum. Deshalb bleibe ich“, sagte er damals unter tosendem Jubel der Fans. Bleibt der 27-Jährige von Verletzungen verschont, kann er in jedem Spiel den Unterschied ausmachen.

CASPAR JANDER (1. FC NÜRNBERG)

Für Trainer Miroslav Klose ist der defensive Mittelfeldspieler „nicht zu ersetzen“, auch Weltmeister-Kollege Christoph Kramer schwärmt. „Lecko mio, das ist mal ein Spieler. Ich bin mir sicher, dass ich einen neuen Nationalspieler gesehen habe“, sagte Kramer bereits im Frühjahr im Podcast Copa TS. Mit einem Marktwert von sieben Millionen Euro ist Caspar Jander laut transfermarkt.de der teuerste Spieler der Liga, spielte eine starke U21-EM und stand zuletzt ganz oben auf dem Wunschzettel des VfB Stuttgart, der die geforderten 15 Millionen am Ende aber nicht bezahlen wollte. Den Saisonauftakt wird der Jungstar mit einer Knieverletzung verpassen.

MARVIN WANITZEK (KARLSRUHER SC)

Der Dauerbrenner. Seit 2017 spielt Marvin Wanitzek für den KSC, ist längst eine Klub-Ikone. Seit dem Zweitliga-Aufstieg 2019 verpasste er insgesamt nur fünf Ligaspiele, in der abgelaufenen Saison stand er in allen 37 Pflichtspielen über 90 Minuten auf dem Platz. Auch seine Zweitliga-Bilanz kann sich sehen lassen: 199 Spiele, 53 Tore, 58 Assists. Im Mai verlängerte der Kapitän seinen Vertrag noch einmal „langfristig“, sein großes Ziel ist der Aufstieg. „Ich werde alles dafür tun, dass es noch während meiner aktiven Zeit klappt“, sagt der 32-Jährige.

MAEL CORBOZ (ARMINIA BIELEFELD)

Der Bielefelder Fanliebling verkörpert die Heldentaten der Arminen in der vergangenen Saison wie kaum ein Zweiter. 2017 wollte der US-Amerikaner die Fußballschuhe schon an den Nagel hängen, Radprofi werden. Doch „Captain“ Mael Corboz blieb beim Fußball, kämpfte sich kontinuierlich nach oben, trat vor einem Jahr in die großen Fußstapfen der Klub-Legende Fabian Klos und führte die Ostwestfalen mit unbändigem Willen ins DFB-Pokalfinale und zum Aufstieg. Dafür wurde er hochverdient zum besten Spieler der 3. Liga gekürt. Neben dem Platz setzt sich Corboz für Umweltschutz ein.