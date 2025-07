Karlsruhe holt Bernat als Weiß-Ersatz

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC schließt die entstandene Lücke auf der Torhüterposition mit Hans Christian Bernat. Wie die Badener mitteilten, kommt der 24-Jährige für die kommende Spielzeit vom bulgarischen Erstligisten Botew Plowdiw. In der Vorwoche war Eigengewächs Max Weiß zum englischen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley gewechselt, beim Verkauf des Keepers kassierte der KSC laut Medienberichten fünf Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen.

"Es war uns wichtig, dass wir nach dem Verkauf von Max Weiß schnell eine neue Nummer 1 präsentieren können", sagte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann: "Hans Christian passt mit seinem Profil hervorragend in unser Torwartteam. Er ist ehrgeizig, spielstark und bringt eine gute Mentalität mit." Bernat war in seiner dänischen Heimat bei Odense BK ausgebildet worden, in der vergangenen Saison blieb er in Bulgarien in 37 Pflichtspielen 14-mal ohne Gegentor.