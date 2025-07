Klose zurückhaltend: "Noch nicht da, wo wir hin wollen"

Trainer Miroslav Klose hat sich vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga noch sehr zurückhaltend in seiner Zielsetzung geäußert. Er mache sich „Stand jetzt noch keine Gedanken über irgendwelche Tabellenplätze“, sagte der Coach des 1. FC Nürnberg vor Beginn seiner zweiten Saison an der Seitenlinie der Franken: „Ich weiß, dass wir noch nicht da sind, wo wir mit der Mannschaft hin wollen. Das ist ganz klar.“

Vom Umbruch beim Auftaktgegner SV Elversberg, der nach der verlorenen Bundesliga-Relegation gegen den 1. FC Heidenheim unter anderem Trainer Horst Steffen an Werder Bremen verloren hat, will sich Klose nicht blenden lassen. „Bei uns war es ja ähnlich“, sagte der 47-Jährige bezogen auf die vielen Abgänge der Nürnberger: „Deswegen können wir eigentlich alles in die Tonne kloppen. Samstag um 13 Uhr werden wir es sehen.“