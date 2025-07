Kniat: "Mussten Leute anrufen, dass sie ins Stadion kommen"

Kniat kam 2023 zur Arminia, als der Verein nach zwei Abstiegen in Folge in der 3. Liga den Neustart einleiten musste. Nach dem Fast-Abstieg in seinem ersten Jahr coachte Kniat Bielefeld in der abgelaufenen Saison zur Meisterschaft sowie ins DFB-Pokal-Finale. Vor dem Ligaauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky und RTL) wünscht er sich „dass es öfters bergauf geht und wir die Phasen, die dann nach unten zeigen, minimieren können.“