Terodde: Hertha "sticht raus" in der 2. Liga

Sky-Experte Simon Terodde hat vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga "nicht den einen" Aufstiegsfavoriten - er sieht aber doch eine Mannschaft, die über allen anderen stehen könnte. "Hertha BSC sticht vielleicht ein bisschen raus", sagte der Rekordtorjäger der 2. Liga am Dienstag in Unterföhring. "Aber es gibt fünf bis sechs Mannschaften, die oben mitspielen."