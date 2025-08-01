1. FC Magdeburg verlängert mit Geschäftsführer Geisthardt

SID 27.08.2025 • 12:25 Uhr Der Klub ist von seinem kaufmännischen Geschäftsführer überzeugt.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt die Zusammenarbeit mit seinem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt fort. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 37-Jährigen vorzeitig verlängert. Geisthardt kam im März 2024 zum FCM und kümmert sich seither um die wirtschaftliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung des Vereins.

