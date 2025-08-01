1. FC Magdeburg verlängert mit Geschäftsführer Geisthardt

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt die Zusammenarbeit mit seinem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt fort. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 37-Jährigen vorzeitig verlängert. Geisthardt kam im März 2024 zum FCM und kümmert sich seither um die wirtschaftliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung des Vereins.
Magdeburg verlängert mit Klub-Boss
Der Klub ist von seinem kaufmännischen Geschäftsführer überzeugt.
Geschäftsführer Martin Geisthardt
© IMAGO/SID/Christian Schroedter
Klub-Präsident Jörg Biastoch nannte Geisthardt einen „absoluten Glücksfall“ für die Magdeburger: „Die unter ihm angeschobene Weiterentwicklung bei zahlreichen Themen im kaufmännischen Bereich trägt bereits heute Früchte. Wir freuen uns sehr, dass wir die gemeinsame Arbeit weiter fortsetzen.“