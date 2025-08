2. Bundesliga heute: Bielefeld - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Wenn am Samstag, 02. August 2025, um 20:30 Uhr in der SchücoArena der Anpfiff ertönt, stößt DSC Arminia Bielefeld auf einen Gegner, der sich in den letzten Jahren als echter Angstgegner erwiesen hat.

Nur eines der vergangenen zehn Pflichtspiele gegen Fortuna Düsseldorf konnte die Arminia für sich entscheiden (zwei Remis, sieben Niederlagen) – den 2:1-Heimsieg im April 2017. In der eingleisigen 2. Bundesliga hat Bielefeld gegen keinen anderen Klub so viele Niederlagen kassiert wie gegen die Fortuna (zehn).

Bielefeld - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

Das Team von Trainer Michél Kniat kehrt als Drittliga-Meister ins Unterhaus zurück und bringt eine beeindruckende Serie von elf ungeschlagenen Ligapartien mit (neun Siege, zwei Remis) – die längste seit 2020. Offensiv ruhen große Hoffnungen auf Julian Kania, der in der 3. Liga 14-mal traf und alle 99 Minuten ein Tor erzielte. Sorgen bereitet indes die Abwehr: In den letzten 18 Zweitligaspielen blieb Bielefeld ohne Weiße Weste; ein 19. Spiel ohne Zu-Null wäre Vereinsnegativrekord.

Fortuna Düsseldorf vor Saisonstart mit personellen Umbrüchen in der Offensive

Thioune liebt Aufsteiger-Duelle, Arminia droht Düsseldorfs Auftakt-Serie

Seit Daniel Thioune im Februar 2022 das Ruder übernahm, gewann kein Zweitligist mehr Partien gegen Drittligaufsteiger als Düsseldorf (14 Siege, sieben davon in den letzten acht Duellen). Außerdem startete die Fortuna viermal in Folge mit einem Sieg in die Saison – eine Serie, die aktuell kein anderer Zweitligist vorweisen kann. Allerdings gewann Düsseldorf in der Vorsaison nach fünf frühen Auswärtssiegen nur noch zweimal in zwölf Gastspielen (sechs Remis, vier Niederlagen).