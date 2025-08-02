2. Bundesliga heute: Bochum - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.08.2025 • 10:15 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (10.08.2025, 13:30 Uhr) empfängt der VfL Bochum 1848 die SV Elversberg im Vonovia Ruhrstadion zum erst zweiten Pflichtspielduell überhaupt. Das bislang einzige Aufeinandertreffen entschieden die Bochumer in der 2. DFB-Pokalrunde 2022/23 mit 1:0 für sich.

Auf der Trainerbank der Gastgeber steht seit Sommer Dieter Hecking, bei den Saarländern verantwortet Vincent Wagner die sportliche Linie. Beide Teams starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in den 2. Spieltag der neuen Saison.

Bochum - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der VfL kassierte zum Auftakt in Darmstadt mit 1:4 seine höchste Startniederlage in einer Zweitliga-Saison; lediglich St. Pauli verlor 2002/03 als Absteiger noch höher (0:4). Auffällig: Kein Team verzeichnete am 1. Spieltag weniger Pressing-Sequenzen als Bochum (vier), zudem ging der Ball neunmal innerhalb von 40 Metern vor dem eigenen Tor verloren – Ligahöchstwert. Ein Lichtblick war Moritz Broschinski, der in nur 45 Einsatzminuten bereits genauso oft traf wie in der kompletten Vorsaison in der Bundesliga. Die ersten beiden Partien einer Zweitliga-Saison hat der VfL indes noch nie verloren.

Elversberg mit Vereins- und Ligarekorden im Rücken

Die SV Elversberg reist mit einem laufenden Vereinsrekord von neun Zweitliga-Spielen ohne Niederlage (sechs Siege, drei Remis) an, die letzten vier Partien wurden sogar allesamt gewonnen – ebenfalls Bestwert im Unterhaus. Spielmacher Bambasé Conté war am 1. Spieltag bei neun offenen Spielsequenzen beteiligt, die in einem Abschluss endeten – ligaweit überboten nur Magdeburgs Marcus Mathisen (zehn). In der Fremde sammelte Elversberg in der Rückrunde 2024/25 bereits 16 Zähler und könnte nun erstmals drei Auswärtssiege in Serie feiern. Auffällig bleibt dabei die zunehmende Linkslastigkeit: 47,4 Prozent aller Angriffe liefen zuletzt über die linke Seite.

Standards als möglicher Schlüssel im Revier

Standardsituationen prägten beide Teams zum Saisonauftakt. Bochum kassierte in Darmstadt zwei Gegentore nach Ecken – eines davon erzielte Innenverteidiger Aleksandar Vukotic, dessen Vertragsverlängerung die Lilien unter der Woche offiziell machten. Elversbergs Maximilian Rohr wiederum besorgte gegen Nürnberg per Kopf den entscheidenden 1:0-Siegtreffer nach einer Ecke; in der gesamten Vorsaison war der SVE nur ein einziges Kopfballtor gelungen. Zudem blieb SVE-Keeper Nicolas Kristof ohne Gegentor und verhinderte laut Expected-Goals-on-Target-Modell 1,1 Treffer – Ligaspitze am 1. Spieltag.

Wird VfL Bochum 1848 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1

