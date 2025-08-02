2. Bundesliga heute: Bochum - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 10:01 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (30. 08. 2025, 13:00 Uhr) kreuzen sich im Vonovia Ruhrstadion erneut die Wege von VfL Bochum 1848 und dem SC Preußen Münster – erst zum zweiten Mal überhaupt auf Profiebene.

Das bislang einzige Pflichtspiel-Duell datiert aus der 1. DFB-Pokalrunde 2008/09, als der VfL ein 0:0 in Münster nach Elfmeterschießen mit 6:5 für sich entschied. Auf den Trainerbänken sitzen diesmal Dieter Hecking bei Bochum und Alexander Ende bei den Adlerträgern.

Bochum - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage auf Schalke verfügt Bochum weiterhin über eine beeindruckende Heimstatistik: Saisonübergreifend wurden die letzten fünf Zweitliga-Heimspiele allesamt gewonnen – eine ähnliche Serie von mindestens sechs Heimsiegen am Stück gelang dem VfL zuletzt zwischen Dezember 2001 und April 2002 (damals neun).

Allerdings stehen nach drei Spieltagen erst drei Punkte zu Buche, so wenige wie als Absteiger zuvor nur 2010/11, als der direkte Wiederaufstieg verpasst wurde.

Hoffnungsträger bleibt Gerrit Holtmann, der in jedem seiner letzten drei Ligaeinsätze traf; gelingt ihm heute eine vierte direkte Torbeteiligung in Serie, wäre das ein persönlicher Rekord.

SC Preußen Münster: Passmaschine der Liga und Batista Meier in Topform

Münster reist mit Rückenwind an: Nur eine Niederlage in den letzten sieben Zweitligapartien (3 Siege, drei Remis) und der 2:1-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Nürnberg untermauern die aufsteigende Form.

Spielgestalter Oliver Batista Meier war dabei an beiden Treffern beteiligt (1 Tor, ein Assist) und hat damit schon zum zweiten Mal in der 2. Liga an mindestens zwei Toren direkt mitgewirkt.

Die Passstatistik unterstreicht Münsters neuen Spielstil: Ligaweit führt der SCP mit ein 705 Pässen und 87 Prozent Genauigkeit nach drei Spieltagen – in der Vorsaison lag der Wert noch bei 330 Pässen und 77 Prozent.

Gegen Absteiger aus der Bundesliga wartet Münster indes weiterhin auf den Premierensieg: In zwölf Zweitligaduellen mit Teams aus der Bundesliga gab es fünf Unentschieden und sieben Niederlagen.

Treffsichere Oldies: Beide Teams mit langen Serien und erfahrenen Startelfs

Sowohl Bochum als auch Münster haben in ihren letzten neun Zweitligaspielen stets mindestens einmal getroffen – ligaweiter Spitzenwert gemeinsam mit Hannover 96.

Die Adlerträger könnten heute Vereinsgeschichte schreiben und erstmals in zehn Zweitligaspielen nacheinander ein Tor erzielen. Ein Blick auf das Durchschnittsalter illustriert das erfahrene Personal beider Klubs: Münster stellte an den ersten drei Spieltagen die zweitälteste Startelf (27 Jahre, 145 Tage), Bochum folgt knapp dahinter auf Rang drei (27 Jahre, 76 Tage).

