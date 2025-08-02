2. Bundesliga heute: Braunschweig - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 09:59 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 30.08.2025 um 13:00 Uhr empfängt Eintracht Braunschweig den DSC Arminia Bielefeld im Eintracht-Stadion.

Die Statistik spricht in Heimspielen klar für die Niedersachsen: In 13 Pflichtpartien vor eigenem Publikum setzte es nur eine Niederlage gegen die Arminia (9 Siege, drei Remis) – 2:3 im August 1986. Allerdings wartet der BTSV bereits seit Dezember 2016 auf einen Zweitliga-Sieg gegen die Ostwestfalen.

Beide Teams gehen mit Selbstvertrauen in den vierten Spieltag: Braunschweig entschied sein erstes Heimspiel der neuen Saison für sich, Bielefeld feierte einen 2:0-Auftakterfolg in der Fremde bei Holstein Kiel.

Braunschweig - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Heiner Backhaus und sein Team setzten zuletzt ein Achtungszeichen, als sie den favorisierten VfB Stuttgart im DFB-Pokal bis ins Elfmeterschießen zwangen.

Die Live-Bilder der ARD sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit: TV-Experte Bastian Schweinsteiger spendete Sven Köhler nach dessen Auswechslung Trost und Applaus – eine Szene, die beim Klub und den Fans für Aufsehen sorgte.

Köhler hatte schon im Pokal per Distanzschuss getroffen und ist maßgeblich daran beteiligt, dass Braunschweig in den letzten neun Zweitliga-Heimspielen immer ein Tor erzielt hat – Vereinsrekord seit 2018. Mit einer Chancenverwertung von 14,8 Prozent liegt der BTSV ligaweit auf Rang drei, obwohl nur 27 Abschlüsse abgefeuert wurden.

Arminia Bielefeld: Beste Offensive der Liga reist selbstbewusst an

Unter Coach Michél Kniat stellt der DSC mit acht Treffern die derzeit treffsicherste Offensive der 2. Bundesliga. Fünf dieser Tore fielen nach Standardsituationen – ebenfalls Bestwert.

Die Chancenverwertung liegt bei herausragenden 20,5 Prozent. Rückkehrer Marius Wörl, in der Vorsaison Topscorer des DSC im DFB-Pokal, steht vor seinem Zweitliga-Debüt und könnte das Angriffsspiel weiter beleben.

Joel Grodowski und Noah Sarenren Bazee erzielten jeweils zwei Tore in ihren ersten drei Ligaeinsätzen für Bielefeld – schneller traf bislang kein anderer Neuzugang der Ostwestfalen im Unterhaus.

Personalien und Statistiken: Breunig und Lannert fehlen gesperrt

Beide Teams müssen am Samstag auf einen gesperrten Außenverteidiger verzichten: Beim BTSV fehlt Luis Breunig, bei der Arminia Christopher Lannert.

Auffällig ist zudem die Kartenstatistik: Sowohl Braunschweig als auch Bielefeld kassierten bereits zwei Platzverweise, Spitze der Liga. Die Eintracht blieb in der Vorsaison allerdings in allen sechs Duellen mit Aufsteigern sieglos (5 Remis, ein Niederlage) – ein Warnsignal für das heutige Heimspiel.

Bielefeld könnte derweil erstmals seit der Saison 2000/01 die ersten beiden Auswärtspartien einer Zweitliga-Spielzeit gewinnen.

Wird Eintracht Braunschweig gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.