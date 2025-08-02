2. Bundesliga heute: Braunschweig - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.08.2025 • 09:52 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 09.08.2025, empfängt Eintracht Braunschweig die SpVgg Greuther Fürth um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion zum zweiten Spieltag der 2. Bundesliga. Auf der Trainerbank der Löwen steht seit dieser Saison Heiner Backhaus, während bei den Franken Thomas Kleine weiterhin ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) durch seine ersten drei Zweitligapartien marschiert.

Beide Klubs starteten erfolgreich: Braunschweig siegte beim 1. FC Magdeburg 1:0 – der erste Auftakterfolg seit 2016 –, Fürth setzte sich mit 3:2 gegen Dynamo Dresden durch und gewann damit zum dritten Mal in Serie das Saisonauftaktspiel.

Braunschweig - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Bilanz der letzten neun Zweitliga-Duelle spricht mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage klar für das Kleeblatt. Allerdings endete das jüngste Aufeinandertreffen in Braunschweig 2024 mit einem 2:0-Heimsieg der Niedersachsen – zuvor hatte Fürth dort dreimal in Folge ohne Gegentor gewonnen. Ein zweiter Braunschweiger Heimerfolg in Serie wäre historisch, da es in der eingleisigen 2. Liga bislang erst viermal gelang, die ersten beiden Saisonspiele zu gewinnen; zuletzt 2016/17.

Statistiken und Personal: Aydin trifft, Futkeu startet furios

Der 21-jährige Mehmet Aydin beendete in Magdeburg seine 40 Spiele andauernde Torflaute und traf gleich in seinem ersten Pflichtspiel für die Eintracht. Auf Fürther Seite erwischte Noel Futkeu einen Blitzstart: Nach nur 19 Sekunden markierte er gegen Dresden das 1:0 und schnürte seinen zweiten Zweitliga-Doppelpack; im letzten Duell mit Braunschweig hatte er bereits ein Tor und einen Assist beigesteuert. Defensiv offenbarten beide Teams noch Luft nach oben: Fürth ließ zum Auftakt 21 gegnerische Abschlüsse zu – Ligahöchstwert –, Braunschweig folgte mit 19. Zudem fehlt den Löwen Innenverteidiger Kevin Ehlers nach seiner ersten Roten Karte im Profibereich.

Emotionale Woche in Braunschweig: Trauer um Meister-Legende Peter Kaack

Die Vorbereitung der Niedersachsen stand im Zeichen der Trauer um Vereinsikone Peter Kaack. Der Meister-Held von 1967 verstarb am Dienstag im Alter von 84 Jahren. Zwischen 1963 und 1973 absolvierte Kaack 331 Pflichtspiele für die Blau-Gelben und prägte damit eine ganze Ära. Der Klub kündigte an, vor dem Anpfiff im Eintracht-Stadion seiner Legende zu gedenken – eine zusätzliche emotionale Komponente, wenn Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga aufeinandertreffen.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

