2. Bundesliga heute: Darmstadt - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

An der Seitenlinie treffen Florian Kohfeldt und Dieter Hecking aufeinander: Hecking blieb mit Borussia Mönchengladbach 2018/19 in drei Bundesliga-Partien gegen Kohfeldts Werder Bremen ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis). Für Hecking ist Bochum bereits die fünfte Trainerstation in der 2. Liga nach Lübeck, Aachen, Hamburg und Nürnberg.

Heimstärke der Lilien trifft auf Auftaktflaute beider Clubs

Der SV Darmstadt gewann fünf seiner letzten sechs Zweitliga-Heimspiele (eine Niederlage) – mehr als in den ersten elf Heimauftritten der vergangenen Saison zusammen. Bochum wartet dagegen seit einem 2:1 gegen Union Berlin im August 2016 auf einen Sieg am ersten Spieltag: Es folgten acht Auftaktpartien ohne Dreier (ein Remis, sieben Niederlagen).

Personalien: Hornbys Doppelpack-Serie, Hofmanns Torgarantie und Vogts Comeback

Lilien-Stürmer Fraser Hornby erzielte in der vergangenen Zweitliga-Saison vier Doppelpacks – alle im Merck-Stadion am Böllenfalltor, Ligahöchstwert 2024/25. Auf der Gegenseite steht mit Philipp Hofmann der treffsicherste aktive Zweitligaspieler (72 Tore); gegen keinen anderen Gegner traf er so oft wie gegen Darmstadt (neun Treffer), darunter ein Bundesliga-Doppelpack im März 2024. Zudem könnte Rückkehrer Kevin Vogt erstmals seit dem 20. April 2012 wieder ein Zweitligaspiel im VfL-Trikot bestreiten – vier 852 Tage lagen noch bei keinem Bochumer zwischen zwei Einsätzen in dieser Liga.