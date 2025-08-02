2. Bundesliga heute: Darmstadt - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.08.2025 • 10:11 Uhr SV Darmstadt 98 empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Darmstadt 98 geht mit der seltenen Bilanz von zwei Auftaktsiegen in eine Zweitliga-Saison; das gelang den Hessen zuletzt 1987/88. Ein dritter Erfolg zum Start wäre historisches Neuland. Trainer Florian Kohfeldt kann dabei auf eine starke persönliche Serie bauen: In zehn Pflichtspielen gegen Hertha BSC musste er nur eine Niederlage einstecken (3 S/6 U). Hinzu kommt, dass Darmstadt in 14 Zweitliga-Duellen mit der „Alten Dame“ erst drei­mal verlor (6 S/5 U) – beim jüngsten Aufeinandertreffen am Böllenfalltor setzte es ein 3:1-Heimsieg, in Berlin folgte ein 1:1-Remis.

Sechs Siege aus den letzten sieben Heimspielen untermauern die Festung Merck-Stadion am Böllenfalltor; nur das 0:4 gegen den HSV sticht als Ausrutscher heraus. In diesem Zeitraum kassierten die Lilien daheim nur in dieser Partie mehr als einen Gegentreffer.

Bemerkenswert ist auch der offensive Output: 33 eigene Abschlüsse nach zwei Spieltagen bedeuten ligaweit den zweit­höchsten Wert hinter Dynamo Dresden. Stürmer Isac Lidberg glänzte dabei zuletzt mit einem Dreierpack gegen den VfL Bochum und steht seit Beginn der Vorsaison bei elf Heimtoren – nur Davie Selke (HSV) traf im selben Zeitraum zu Hause häufiger.

Formschwache Hertha mit Auswärtsproblemen

Hertha BSC wartet saisonübergreifend seit vier Zweitligapartien auf einen Sieg (2 U/2 N) und blieb bereits zum vierten Mal in Folge an den ersten beiden Spieltagen ohne Dreier. Auswärts ist die Bilanz der Berliner ebenso problematisch: Fünf Niederlagen in den letzten acht Gastspielen, zuletzt zwei Pleiten am Stück.

Stefan Leitl verlor zwar noch kein direktes Trainerduell gegen Kohfeldt (1 U/3 N aus Leitl-Sicht), seine Mannschaft ließ in der laufenden Zweitliga-Saison jedoch bereits 33 gegnerische Schüsse zu – nur Eintracht Braunschweig zeigt dort größere Defensivprobleme.

Pokal-Heldenrolle von Ernst und die Offensivflaute um Reese

Unter der Woche setzte sich Hertha in Münster erst im Elfmeterschießen durch (5:3) – Torhüter Tjark Ernst hielt sein Team mit mehreren Paraden im Spiel und avancierte zum Matchwinner. Offensiv hakt es dagegen: Fabian Reese blieb in zwei Startelfeinsätzen ohne Torbeteiligung und brachte in 180 Minuten erst einen Schuss auf das gegnerische Tor.

Auf Darmstädter Seite stimmt die Effizienz: Isac Lidberg kommt seit Sommer 2024 im Böllenfalltor auf 14 Scorerpunkte, übertroffen in Heimspielen lediglich von Fisnik Asllani (SV Elversberg, 15).

