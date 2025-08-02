2. Bundesliga heute: Dresden - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.08.2025 • 10:14 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Samstag, 09. August 2025, um 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen wird, trifft die beste Heimelf der vergangenen Drittliga-Saison auf ihren Lieblingsgegner: SG Dynamo Dresden blieb in den letzten sechs Pflichtduellen mit dem 1. FC Magdeburg ungeschlagen (3 Siege, drei Remis) und gewann die beiden jüngsten Aufeinandertreffen 2020/21 jeweils 1:0.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Vorsaison holte Dresden vor heimischer Kulisse 39 Punkte, erzielte 39 Tore und kassierte nur zwei Niederlagen – Liga-Bestwerte. Der Wechsel ins Unterhaus ändert die Ambitionen im eigenen Stadion nicht, zumal die Sachsen am 1. Spieltag mit 69 % Ballbesitz ligaspitze waren.

Dresden - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Dresdner hoffen dennoch auf ein Ende ihres historischen Zweitliga-Tiefs: Seit dem 1:0 in Aue im Dezember 2021 wartet die Sportgemeinschaft seit 18 Zweitliga-Partien auf einen Sieg (10 Unentschieden, acht Niederlagen). Auch der FCM hat seine Baustelle – auswärts ist das beste Auswärtsteam der Vorsaison inzwischen seit sechs Gastspielen ohne Dreier (3 Remis, drei Pleiten), was den Vereinsnegativrekord einstellt. Magdeburg blieb zudem zum fünften Mal nacheinander sieglos an einem Zweitliga-Auftakt, legte in den vergangenen drei Jahren jedoch stets einen Sieg am 2. Spieltag nach.

Trainerduell: Stamm gegen Fiedler kennt mehrere Kapitel

An der Seitenlinie steht ein bekanntes Gesicht: Thomas Stamm, inzwischen Chefcoach der Dresdner, traf in der Vorsaison noch als Freiburger auf Markus Fiedler, der damals den VfB Stuttgart II betreute – jeder gewann sein Heimspiel. Bereits 2020/21 begegnete Stamm den Magdeburgern mit Freiburg II (ein Remis, eine Niederlage). Für Fiedler ist es dagegen das erste Pflichtspiel als FCM-Trainer gegen Dresden, doch die gemeinsame Vorgeschichte sorgt für zusätzliche Brisanz an der Taktiktafel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zahlen sprechen für Offensivpower beider Teams

Beide Klubs betrieben zum Saisonauftakt reichlich Aufwand in der gegnerischen Box: Dresden verzeichnete ligaweit die meisten Strafraumaktionen (32), Torschüsse (21) und Flanken aus dem Spiel (37). Magdeburg rangierte in allen drei Kategorien direkt dahinter (31 Strafraumaktionen, 19 Schüsse, 34 Flanken) und verbuchte sogar die meisten Großchancen (4) – blieb jedoch trotz xG-Werts von 1,86 torlos. Besonders im Fokus steht Dynamos Verteidiger Claudio Kammerknecht, der in Fürth zum ersten Zweitliga-Torschützen Sri Lankas avancierte und nun in zwei Ligapartien nacheinander getroffen hat.

Wird SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }