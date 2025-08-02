2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.08.2025 • 10:00 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf geht nach dem 1:5 bei Aufsteiger Arminia Bielefeld als Tabellenletzter in den zweiten Spieltag – ein Status, den die Rheinländer letztmals im September 2015 innehatten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune hatte dabei als einziges Zweitligateam am Auftakt drei Gegentore nach Standards kassiert und neun Torschüsse zugelassen, während sie selbst nach früher Führung komplett einbrach.

Positiv aus Düsseldorfer Sicht: In den drei zurückliegenden Partien als Schlusslicht gewann die Fortuna jeweils. Am Samstag muss sie allerdings auf Innenverteidiger Tim Oberdorf (Sperre) verzichten, zudem fehlt Defensivallrounder Emmanuel Iyoha wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade „bis auf Weiteres“.

Düsseldorf - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Statistik spricht dennoch für die Gastgeber: Seit Oktober 1992 hat Fortuna Düsseldorf zu Hause kein Pflichtspiel mehr gegen Hannover 96 verloren (vier Siege, sechs Remis). Insgesamt ist die Fortuna seit fünf Zweitligaduellen mit den Niedersachsen ungeschlagen (ein Sieg, vier Unentschieden). Den einzigen vollen Erfolg der letzten neun Pflichtspiele zwischen beiden Klubs feierten die Düsseldorfer allerdings erst vor knapp einem Jahr, als sie im August 2024 mit 1:0 in der Merkur Spiel-Arena triumphierten.

Statistik-Vergleich: Standardschwäche trifft auf Abwehrbollwerk

Auffällig am Saisonauftakt: Düsseldorf gab als einziges Team Punkte nach Führung ab und wies mit einem Expected-goals-against-Wert von 2,6 den zweithöchsten Wert der Liga auf. Hannover 96 unter Trainer Christian Titz ließ beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern keinen einzigen Schuss auf das eigene Tor zu und erreichte ligaweit den besten Defensivwert (xGA 0,3). Während Noël Aséko in dieser Partie als Joker traf, kassierte Düsseldorf gleich drei Jokertore – ein Negativ-Erlebnis, das es in der 2. Liga für die Fortuna zuvor nie gegeben hatte. Hannover gewann zudem seine letzten acht Zweitligaspiele jeweils mit einem Treffer Vorsprung – Vereinsrekord.

Aufstellungen: Thioune ohne Iyoha und Oberdorf – Aséko als Jokerfaktor

Personell muss Thioune neben Iyoha und Oberdorf auch den geplatzten Transfer von Shon Weissman verkraften, nachdem Fan-Proteste den fast vollzogenen Deal stoppten. Offensiv dürfte daher erneut auf das bewährte Duo um Vincent Vermeij gesetzt werden, während Jamil Siebert als Ersatz für Oberdorf in die Innenverteidigung rücken könnte. Christian Titz kann dagegen nahezu aus dem Vollen schöpfen; Aséko bleibt nach seinem Tor in Kaiserslautern eine Option für die Schlussphase. Beide Teams führten am 1. Spieltag die Zweikampfstatistik an (Hannover 57,7 %, Düsseldorf 56,5 %), was auf intensive Duelle im Mittelfeld hindeutet.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

