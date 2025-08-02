2. Bundesliga heute: Elversberg - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.08.2025 • 18:00 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum fünften Mal überhaupt kreuzen der SV 07 Elversberg und der 1. FC Kaiserslautern heute Abend (Anstoß 18:30 Uhr) in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde die Klingen in der 2. Bundesliga. Elversberg verlor lediglich das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams – am 3. Spieltag der Aufstiegssaison 2023/24 mit 2:3 – und ist seither ungeschlagen: Zwei Siege (2:1, 1:0) sowie ein Remis (1:1) stehen seitdem zu Buche.

{ "placeholderType": "MREC" }

Elversberg - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Elversbergs Chefcoach Vincent Wagner feierte bereits einen erfolgreichen Einstand vor heimischer Kulisse: Zum Saisonauftakt gewann seine Mannschaft 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. Torsten Lieberknecht dagegen reist mit einer unerfreulichen Saarland-Historie an: Der FCK-Trainer verlor seine letzten beiden Pflichtspiele im Saarland klar – 0:3 im DFB-Pokal 2023/24 mit Darmstadt 98 beim FC Homburg sowie 0:4 in der vergangenen Zweitliga-Saison mit den Lilien bei Elversberg, woraufhin er sein Amt in Darmstadt niederlegte.

Update (18:00 Uhr): Die Aufstellungen Lautern - Elversberg sind da

SV 07 Elversberg: Nicolas Kristof, Maximilian Rohr, Lasse Günther, Felix Keidel, Lukas Pinckert, Amara Condé, Lukasz Poreba, Tom Zimmerschied, Bambasé Conté, Lukas Petkov, Luca Schnellbacher

1. FC Kaiserslautern: Julian Krahl, Maxwell Gyamfi, Luca Sirch, Ji-Soo Kim, Simon Asta, Fabian Kunze, Mika Haas, Semih Sahin, Marlon Ritter, Mahir Emreli, Naatan Skyttä

{ "placeholderType": "MREC" }

Serien: Elversberg daheim stabil, Kaiserslautern auswärts ohne Dreier

Saisonübergreifend ist die SVE seit vier Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (drei Siege, ein Remis) – ein neuer Vereinsrekord. Fünf Weiße Westen in den letzten sieben Heimpartien unterstreichen zusätzlich die defensive Stabilität; im Kalenderjahr 2025 hielt in der 2. Liga kein Klub öfter zu Hause die Null (fünf Mal, wie auch der Karlsruher SC). Kaiserslautern hingegen wartet in der Fremde seit sieben Zweitliga-Spielen auf einen Sieg (ein Remis, sechs Niederlagen); nur Dynamo Dresden besitzt aktuell eine längere Auswärtsflaute.

Zahlen zum Saisonstart: Wenig Abschlüsse, starke Keeper, eiskalte Elfmeter

Mit lediglich 15 Torschüssen in den ersten beiden Partien verzeichnet Elversberg den Ligatiefstwert, Kaiserslautern liegt mit 20 Abschlüssen und der schwächsten Schussgenauigkeit (21 %) ebenfalls im unteren Drittel. Beide Teams verteidigen eher tief: Die durchschnittliche Balleroberungslinie lag bei 36,2 m (SVE) beziehungsweise 37,6 m (FCK) – nur Preußen Münster agierte noch tiefer. Vom Punkt präsentiert sich der FCK seit Beginn der Vorsaison makellos und verwandelte alle sieben Elfmeter, zuletzt durch Marlon Ritter gegen Schalke 04. In der laufenden Saison glänzen zudem beide Torhüter: Sowohl Nicolas Kristof (SVE) als auch Julian Krahl (FCK) sammelten bereits acht Paraden – Bestwert der Liga. Für eine Randnotiz sorgte Jan Gyamerah, der im Sommer von Kaiserslautern nach Elversberg wechselte und am 2. Spieltag gegen Bochum in der 6. Minute Gelb-Rot sah – die früheste Ampelkarte in der 2. Liga seit November 1995.

Wird SV Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.