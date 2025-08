2. Bundesliga heute: Fürth - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.08.2025 • 10:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 03. August 2025, empfängt die SpVgg Greuther Fürth um 13:30 Uhr die SG Dynamo Dresden im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer.

An der Seitenlinie stehen mit Thomas Kleine bei den Gastgebern und Thomas Stamm bei den Sachsen zwei Coaches, die ihre Teams erst seit dem vergangenen Jahr verantworten. Fürth startet nach einer durchwachsenen Vorsaison in die neue Spielzeit, während Dynamo nach drei Jahren Abstinenz sein Comeback in der 2. Bundesliga feiert.

Fürth - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Alle bisher 16 Pflichtduelle der beiden Klubs fanden in der 2. Liga statt – und zuletzt sprach fast alles für das Kleeblatt: In den vergangenen sieben Begegnungen blieb Fürth ungeschlagen (vier Siege, drei Remis).

Besonders auffällig ist die Heimstatistik: Seit sieben Zweitliga-Partien im Ronhof hat Fürth gegen Dresden nicht verloren, 19 von 21 möglichen Punkten wurden eingefahren. Zusätzlich blieb die SpVgg in den jüngsten sechs Heimduellen sogar ohne Gegentor – ein vereinsinterner Bestwert gegen einen einzelnen Gegner in der 2. Liga.

Greuther Fürth: Standards als Waffe, Abwehr als Baustelle

Trotz nur vier Zu-Null-Spielen – so wenige wie kein anderes Team – erzielte Fürth in der Vorsaison ligaweit die meisten Treffer nach ruhenden Bällen (24). Gleichzeitig kassierte das Kleeblatt vor heimischer Kulisse 30 Gegentore, ein Negativrekord für die Franken seit Einführung der 18er-Liga. Das letzte Pflichtspiel brachte dennoch Schwung: Beim 3:2 gegen den HSV gelang Felix Klaus der erste Fürther Dreierpack in der 2. Liga seit 2013. Trainer Thomas Kleine blieb zudem in seinen ersten beiden Pflichtspielen an der Fürther Seitenlinie ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis).

Dynamo Dresden: Stamm verlängert – Torhungriger Aufsteiger zurück in Liga zwei

Dynamo reist mit Rückenwind an: Aufstiegstrainer Thomas Stamm hat seinen Vertrag kurz vor Saisonstart verlängert. In der 3. Liga stellte Dresden 71 Saisontore auf – nur Ingolstadt traf häufiger – und kassierte lediglich 40 Gegentreffer. Dennoch ist die Zweitligabilanz aus der letzten Spielzeit 2021/22 weiterhin eine Hypothek: Die Sachsen sind seit 17 Zweitliga-Partien sieglos (zehn Remis, sieben Niederlagen), was noch immer Vereinsnegativrekord bedeutet. Für Stamm ist der Auftakt in Fürth damit auch der erste Versuch, diese Serie zu beenden – während Fürth-Coach Kleine in zwei früheren Profi-Duellen gegen die SGD noch ungeschlagen ist.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.