2. Bundesliga heute: Fürth - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.08.2025 • 10:21 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 24. August 2025, empfängt die SpVgg Greuther Fürth Holstein Kiel um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Trainer Thomas Kleine kann sich dabei auf eine positive Heimstatistik verlassen: In der 2. Bundesliga ist Fürth seit drei Heimspielen gegen Kiel ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Insgesamt kassierte das Kleeblatt zu Hause erst eine Zweitliga-Niederlage gegen die Störche – ein 0:3 im September 2019.

Fürth - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Felix Klaus feierte am vergangenen Spieltag seinen 200. Zweitliga-Einsatz und erzielte in seinen letzten drei Ligapartien fünf Treffer – mehr als in den 38 Zweitligaspielen zuvor zusammen.

Mannschaftskollege Branimir Hrgota traf in seinen jüngsten zwei Zweitliga-Duellen mit Kiel jeweils einmal und könnte damit eine persönliche Serie ausbauen. Zudem gewann Fürth saisonübergreifend die letzten beiden Heimspiele jeweils mit 3:2 (gegen den HSV und Dynamo Dresden).

Kieler Fehlstart und Fürther Gegentorflut

Holstein Kiel, trainiert von Marcel Rapp, startete mit zwei Niederlagen in diese Zweitliga-Saison – das passierte den Norddeutschen zuletzt 2021/22. Mit nur einem erzielten Tor stellen die Störche aktuell die geteilt zweitschwächste Offensive der Liga.

Fürth dagegen traf bereits fünfmal, kassierte aber ebenfalls fünf Gegentreffer und wartet seit 13 Zweitliga-Partien auf eine Weiße Weste – ligaweit die längste Serie ohne Zu-Null-Spiel.

Erfahrene Fürther Elf und gemeinsame Pressingstärke

Mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren und 241 Tagen stellte Greuther Fürth an den ersten beiden Spieltagen die zweitälteste Startelf der Liga.

Beide Teams glänzten bislang durch identische Pressingwerte: Sowohl Fürth als auch Kiel verbuchten sieben Hohe Ballgewinne – nur Hannover 96 liegt mit fünf noch darunter.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.