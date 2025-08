2. Bundesliga heute: Hannover - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.08.2025 • 10:45 Uhr Hannover 96 empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag um 13:30 Uhr feiert Christian Titz in der Heinz von Heiden-Arena sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer von Hannover 96. Der 53-Jährige hatte in seiner Magdeburger Zeit nur eines seiner neun Duelle mit dem 1. FC Kaiserslautern verloren und gewann alle fünf Heimspiele – eine Serie, an die er nun mit den Niedersachsen anknüpfen möchte.

Auf der Gegenseite steht Torsten Lieberknecht, der seine erste komplette Saison mit den Pfälzern bestreitet und laut FCK-Legende Fritz Fuchs die Erwartungshaltung am Betzenberg klar Richtung Aufstieg lenken soll.

In der Vorsaison war Hannover 96 das zweitbeste Heimteam der Liga (31 Punkte) und blieb in den ersten sechs Heimpartien ohne Punktverlust – ein Wert, den zuvor nur die Aufstiegsjahre 2001/02 und 1986/87 überboten. Zudem stellte 96 mit nur 36 Gegentoren die beste Defensive der Spielzeit 2024/25. Personell wurde weiter aufgerüstet: Boris Tomiak, in Kaiserslautern zweitbester Verteidiger-Torschütze seit 2022/23, ist nach abgesessener Rotsperre wieder spielberechtigt und könnte erstmals gegen seinen Ex-Klub auflaufen. Neuzugang Daisuke Yokota – der 16. Transfer der Sommerpause – trifft nur wenige Wochen nach seiner Leihe-Rückkehr aus Gent direkt auf das Team, für das er letzte Saison sieben Scorerpunkte sammelte. Dazu steht mit Marius Wörl (Pokaltopscorer 2024/25) ein weiterer Debütant im Fokus.

FCK-Bilanz: Punktelieferant 96, doch Auswärtsschwäche zuletzt eklatant

Seit dem Zweitliga-Comeback 2022 sammelte Kaiserslautern gegen keinen Gegner mehr Punkte als gegen Hannover (11). Nach drei Siegen zu Beginn blieb der FCK allerdings zuletzt dreimal in Serie ohne Erfolg gegen die Niedersachsen (2 Remis, ein Niederlage). Auswärts lief es zum Ende der vergangenen Saison gar nicht mehr: In den letzten sechs Gastspielen holten die Roten Teufel nur einen Zähler – die längste Serie ohne Auswärtssieg seit Anfang 2024. Dennoch gilt der Kader in seinen Breite laut Vereinsikone Fuchs als „einer der besten der Liga“; die Sommertransfers sollen den Verlust von Torjäger Ragnar Ache kompensieren.

Spannende Personalgeschichten und Statistik-Duelle

Mit Tomiak auf Hannoveraner Seite und Yokota auf 96-Seite kommt es gleich doppelt zum schnellen Wiedersehen. Auf Lauterer Seite richtet sich der Blick auf das Sturmduo Mahir Emreli und Ivan Prtajin, das laut Fuchs gemeinsam Ache vergessen machen soll. Interessant wird auch das Trainerduell: Während Titz gegen Lieberknecht bislang tor- und punktlos blieb (zwei 0:1-Niederlagen mit Magdeburg gegen Darmstadt), hat er gegen den FCK insgesamt eine beeindruckende Bilanz von fünf Siegen und drei Remis. Beide Teams gehörten 2024/25 zu den laufschwächsten der Liga, doch Titz-Mannschaften bekannten sich zuletzt zu mehr Intensität – ein Faktor, der am Sonntag in Hannover erstmals unter Wettkampfbedingungen messbar sein wird.

