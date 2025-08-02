2. Bundesliga heute: Hannover - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 09:31 Uhr Hannover 96 empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum siebten Mal kreuzen Hannover 96 und der 1. FC Magdeburg heute in der 2. Bundesliga die Klingen. Die Niedersachsen gewannen vier der bisherigen sechs Duelle (ein Remis, eine Niederlage) und blieben in den letzten vier Vergleichen ungeschlagen. Bemerkenswert: In den vergangenen drei Partien behielt Hannover jeweils eine Weiße Weste – gegen kein anderes Team kassierte der FCM mehr Zweitliga-Pleiten als gegen die 96er (gleichauf mit vier weiteren Klubs, jeweils vier Niederlagen).

{ "placeholderType": "MREC" }

Hannover - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannovers Chefcoach Christian Titz trifft in der Heinz von Heiden-Arena erstmals auf seinen früheren Arbeitgeber. Für Magdeburg stand er 165 Pflichtspiele an der Seitenlinie, führte den Verein 2021/22 als Drittligameister in die 2. Bundesliga und bilanzierte dort 75 Siege, 38 Remis und 52 Niederlagen. Gewänne Titz auch sein drittes Ligaspiel mit Hannover, wäre er nach Jürgen Wähling (1986) erst der zweite Trainer, dem mit den Roten drei Auftaktsiege in Serie gelingen.

Formkurven vor dem Spieltag

Hannover 96 startete erstmals seit der Aufstiegssaison 2016/17 mit zwei Siegen in eine Zweitligaspielzeit und ist saisonübergreifend seit sechs Liga-Partien ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Das Team hat noch kein Gegentor kassiert; drei Weiße Westen zum Auftakt wären gleichbedeutend mit dem Vereinsrekord im Unterhaus. Magdeburg beendete unter Coach Markus Fiedler zuletzt eine Serie von sechs sieglosen Auswärtsauftritten und siegte 2:1 bei Dynamo Dresden – mit 31 Punkten und 36 Toren stellte der FCM in der Vorsaison das auswärtsstärkste Team der Liga.

Statistische Schlaglichter und Akteure im Fokus

Beide Mannschaften zählen derzeit zu den passstärksten Teams der 2. Bundesliga: Magdeburg spielt im Schnitt 3,6 Pässe pro Sequenz, Hannover 3,8 – nur Preußen Münster liegt höher. In puncto Pressing zeigt sich Hannover mit 25 Pressingsequenzen an den ersten beiden Spieltagen besonders aktiv (ligaweit nur Paderborn stärker), während Magdeburg hier bei 15 Sequenzen rangiert. Individualqualität bieten Martijn Kaars, nun alleiniger FCM-Rekordtorjäger im Unterhaus mit 20 Treffern, und Hannovers Boris Tomiak, der alle sechs Zweitliga-Elfmeter verwandelte und gegen Magdeburg bereits zweimal traf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.