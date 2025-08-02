2. Bundesliga heute: Hertha - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.08.2025 • 15:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (29.08.2025, Anstoß 18:30 Uhr) empfängt Hertha BSC die SV 07 Elversberg im Berliner Olympiastadion. Auf der Berliner Bank steht seit Sommer Stefan Leitl, bei den Gästen aus dem Saarland verantwortet Vincent Wagner die sportlichen Geschicke. Für beide Teams ist es der vierte Auftritt in der noch jungen Zweitliga-Saison 2025/26.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hertha - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

In der Vorsaison geriet Hertha gleich zweimal heftig unter die Räder: Zu Hause setzte es ein 1:4, auswärts gar ein 0:4 – gegen keinen anderen Zweitligisten wies die Alte Dame 2024/25 eine derart negative Bilanz auf (0 Punkte, -7 Tore). Elversbergs Angreifer Luca Schnellbacher stellte dabei seine Treffsicherheit unter Beweis, drei seiner bislang 15 Zweitliga-Tore erzielte der 31-Jährige gegen Hertha – so oft traf er gegen keinen anderen Gegner.

Berliner Offensive findet weiterhin nicht ins Rollen

Die Mannschaft von Stefan Leitl wartet nicht nur seit fünf Zweitliga-Partien saisonübergreifend auf einen Sieg (3 Remis, zwei Niederlagen), sie erzielte in den ersten drei Begegnungen dieser Spielzeit auch erst einen Treffer. Mit einer Schussgenauigkeit von lediglich 28 % markiert Hertha den ligaweit schlechtesten Wert; Fabian Reese gab alleine neun erfolglose Abschlüsse ab. Hinzu kommt eine seltene Serie von drei 0:0-Pflichtspielen in Folge – zuletzt erlebten die Hauptstädter das im Sommer 2005.

Elversberg reist mit Punktbestwert ins Unterhaus an

Die SV 07 Elversberg hat sich mit sechs Zählern aus drei Partien ihren besten Zweitliga-Start überhaupt erarbeitet. Kein Team sammelte im Kalenderjahr 2025 mehr Punkte im Unterhaus als die SVE (36). Auswärts riss zwar in Bochum (0:2) eine Serie von acht ungeschlagenen Spielen, zwei Niederlagen in Folge auf fremdem Platz gab es letztmals im April/Mai 2024. Bemerkenswert bleibt zudem die Effizienz bei Standards: Schon zwei Tore nach Ecken stehen zu Buche, obwohl die Mannschaft nur sechs Corner schlug – weniger als jedes andere Zweitliga-Team.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Hertha BSC gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.