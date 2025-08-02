2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 10:31 Uhr Karlsruher SC empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum 27. Mal treffen der Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig heute in der 2. Bundesliga aufeinander, Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. In keiner der letzten sechs gemeinsamen Zweitligaspielzeiten konnte eines der beiden Teams zwei Siege innerhalb einer Saison oder gar zwei Erfolge in Serie einfahren. Nach dem 2:0-Auswärtserfolg der Löwen am 21. Spieltag 2024/25 bietet sich Braunschweig nun erstmals die Chance auf zwei aufeinanderfolgende Siege gegen den KSC im Unterhaus.

Karlsruhe - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner ist seit der 1:3-Niederlage bei Hertha BSC am 27. Spieltag der vergangenen Saison neun Zweitliga-Partien ungeschlagen (5 Siege, vier Remis) – aktuell die längste Serie aller Zweitligisten. Eine ähnliche Phase ohne Pleite schaffte Karlsruhe zuletzt von Mai bis Oktober 2024 (10 Spiele). Im heimischen BBBank Wildpark hat der KSC sogar seit acht Partien nicht verloren (6 Siege, zwei Remis); die letzte Heimniederlage war ausgerechnet das 0:2 gegen den heutigen Gegner Anfang Februar. Im Kalenderjahr 2025 sammelte nur der 1. FC Kaiserslautern (23) mehr Heimpunkte als Karlsruhe (20).

Bestwert-Start für Braunschweig unter Heiner Backhaus

Heiner Backhaus ist erst der dritte Coach, der seine ersten beiden Zweitliga-Spiele mit Eintracht Braunschweig gewann – das gelang zuvor nur Heinz Patzig (1986) und Torsten Lieberknecht (2011). Ein dritter Sieg in Folge würde einen neuen Vereinsrekord bedeuten. Mit sechs Punkten aus zwei Partien erlebten die Niedersachsen ihren besten Zweitliga-Start seit der Saison 2016/17, als sie am Ende Rang drei belegten. Die Offensivbilanz: vier Tore bei nur 18 Abschlüssen bedeuten eine Chancenverwertung von 33 Prozent – Ligaspitze gemeinsam mit Arminia Bielefeld. Gleichzeitig ließen die Löwen 39 gegnerische Torschüsse zu, ligaweit der höchste Wert.

Statistik-Duell: KSC-Abschlüsse gegen Braunschweigs Joker-Qualitäten

Karlsruhe verbuchte an den ersten beiden Spieltagen 32 Abschlüsse – drittbester Wert der Liga – trifft nun also auf die Defensive mit den meisten zugelassenen Schüssen. Im Zweikampfverhalten führt der KSC zwar ligaweit die wenigsten Duelle (88 pro Spiel), gewinnt davon aber starke 54 Prozent. Braunschweig erlaubt im Schnitt 15,8 gegnerische Pässe, ehe eine Defensivaktion erfolgt (PPDA), nur Kaiserslautern agiert noch passiver. Offensiv könnte erneut Sebastian Polter von der Bank stechen: Der Angreifer erzielte all seine drei Zweitliga-Treffer für Braunschweig als Joker, nur Paderborns Adriano Grimaldi traf 2025 häufiger als Einwechselspieler.

