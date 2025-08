2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.08.2025 • 11:00 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 02. August 2025, rollt um 13:00 Uhr der Ball im BBBank Wildpark, wenn der Karlsruher SC auf den SC Preußen Münster trifft. Die Statistik spricht bislang klar für die Badener: In sechs Heimspielen im Profifußball blieb der KSC gegen Münster ungeschlagen (5 Siege, ein Remis).

{ "placeholderType": "MREC" }

Das 1:1 in der vergangenen Saison beendete zwar die Serie von fünf Heimsiegen in Folge gegen die Westfalen, doch die grundsätzliche Dominanz vor eigenem Publikum ist weiterhin ungebrochen. Für Karlsruher Fans ist es zudem die erste Chance, ihr Team in der neuen Spielzeit live zu sehen.

Karlsruhe - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Chefcoach Christian Eichner geht in seine siebte Zweitliga-Saison und ist damit dienstältester Trainer im Unterhaus – 184 Pflichtspiele bedeuten Klubrekord in der eingleisigen 2. Bundesliga. Unter seiner Regie gewann Karlsruhe die letzten beiden Saisonauftakte, drei Startsiege in Folge wären Neuland in der Vereinsgeschichte.

Die Formkurve stimmt: Der KSC ist ligaweit seit sieben Partien ungeschlagen (4 Siege, drei Unentschieden) und holte in diesem Zeitraum 17 von 21 möglichen Heim-Punkten. Schlüsselspieler Marvin Wanitzek steht zudem vor seinem 200. Zweitligaspiel – mit 104 Scorerpunkten ist er aktuell der produktivste Akteur der Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Münster mit Ende-Debüt: Stabile Defensive, gefährliche Standards

Auf der Gegenseite feiert Alexander Ende sein Zweitliga-Debüt an der Seitenlinie. Die Preußen reisen mit einer Serie von vier ungeschlagenen Partien aus der Vorsaison (2 Siege, zwei Remis) an, verloren aber ihre drei vorherigen Auftakt-Auswärtsspiele in der 2. Liga.

Defensiv setzte Münster 2024/25 Maßstäbe: Nur 43 Gegentreffer bedeuteten Klubrekord, und als eines von zwei Teams (neben Karlsruhe) blieb der SCP ohne Platzverweis – trotz ligaweiter Höchstmarke von 101 Gelben Karten. In der Offensive sorgt Routinier Marc Lorenz weiter für Impulse: Der 37-Jährige steuerte an den letzten acht Spieltagen sieben Scorerpunkte bei und hat mit seinen präzisen Flanken großen Anteil an den 13 Kopfballtoren der Münsteraner (32,5 % aller Treffer).

Neuzugang Tikvic: Rekordtransfer soll Preußens Lufthoheit ausbauen

Mit Antonio Tikvic hat Preußen Münster unter der Woche einen echten Coup gelandet. Der 1,98 Meter große kroatische U21-Nationalspieler kommt für rund 700.000 Euro vom FC Watford und ist damit der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Sport-Geschäftsführer Ole Kittner lobt vor allem die Emotionalität des Ex-Bayern-Talents, der „eine Mannschaft mitreißen“ könne.

Gerade bei Standards dürfte Tikvic sofort helfen: Schon ohne ihn erzielte Münster die zweitmeisten Kopfballtore der Liga. Tikvic könnte im BBBank Wildpark sein Debüt feiern – und damit die Duelle in der Luft gegen Wanitzek & Co. noch interessanter machen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Karlsruher SC gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }