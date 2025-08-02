2. Bundesliga heute: Kiel - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.08.2025 • 10:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 10. August 2025, empfängt Holstein Kiel den DSC Arminia Bielefeld im heimischen Holstein-Stadion. Der Anstoß der Zweitliga-Partie erfolgt um 13:30 Uhr.

An der Seitenlinie stehen mit Marcel Rapp bei den Störchen und Aufstiegscoach Michél Kniat bei den Ostwestfalen zwei Trainer, die sich in ihrer zweiten gemeinsamen Zweitliga-Saison gegenüberstehen. Für beide Teams ist es der zweite Spieltag der noch jungen Runde 2025/26.

Kiel - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Das Aufeinandertreffen ist das 14. Pflichtspiel beider Klubs seit Bundesliga-Gründung. In der eingleisigen 2. Liga liest sich die Bilanz aus Kieler Sicht ernüchternd: Auf einen Sieg und ein Remis folgten sechs Niederlagen in Serie gegen die Arminia. Damit weist Holstein gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten eine höhere Niederlagenquote im Unterhaus auf (75 Prozent, wie gegen Union Berlin) und verlor nur gegen den FC St. Pauli häufiger im Unterhaus (sieben Mal).

Form der Arminia: Rekord-Auftakt, Handwerkers Assist-Serie und lange Durststrecke ohne Zu-Null

Die Bielefelder starteten mit einem 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf so fulminant wie nie zuvor in eine Profi-Saison – es war der höchste Auftaktsieg der Vereinsgeschichte. Der Aufsteiger ist damit erst der dritte Zweitliga-Neuling, der am 1. Spieltag fünf Treffer erzielte. Tim Handwerker, Neuzugang vom 1. FC Nürnberg, steuerte bei seinem DSC-Debüt direkt eine Eckball-Vorlage bei; drei seiner sieben Zweitliga-Assists resultierten nun aus Cornern. In seinen jüngsten drei Partien im Unterhaus verbuchte der Linksverteidiger ebenso viele Vorlagen wie in seinen 22 Einsätzen zuvor. Handwerkers letztes Zweitliga-Tor datiert aus Oktober 2023 – damals noch für Nürnberg ausgerechnet gegen Holstein Kiel. Trotz der Offensivpower wartet die Arminia seit 19 Zweitligaspielen auf eine Weiße Weste – eingestellter Vereinsnegativrekord.

Ausgangslage bei Kiel: Torserie hält, Niederlagenserie droht

Holstein Kiel unterlag zum Saisonauftakt mit 1:2 beim SC Paderborn und musste damit erstmals im Kalenderjahr 2025 drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hinnehmen. Vier Niederlagen am Stück gab es unter Marcel Rapp bislang nur zweimal (November/Dezember 2024 und Februar/März 2022). Auf eigenem Platz erzielte Kiel dennoch in jedem der vergangenen 24 Zweitligaspiele mindestens einen Treffer – Vereinsrekord im Unterhaus. Während Arminia Bielefeld das erste Auswärtsspiel der Saison als Aufsteiger in der 2. Liga noch nie gewinnen konnte (drei Niederlagen), stehen den Störchen zwei Niederlagen zu Saisonbeginn bisher nur aus der Spielzeit 2021/22 zu Buche.

Wird Holstein Kiel gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1

