2. Bundesliga heute: Kiel - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 10:00 Uhr Holstein Kiel empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 30. August 2025, empfängt Holstein Kiel den Tabellenführer Hannover 96 im Holstein-Stadion. Der Anstoß zum Duell des vierten Spieltags der 2. Bundesliga erfolgt um 13:00 Uhr.

An der Seitenlinie stehen sich Marcel Rapp, seit Sommer 2021 Coach der Störche, und Christian Titz gegenüber, der mit den Niedersachsen einen perfekten Saisonstart hingelegt hat und als zweiter 96-Trainer überhaupt seine ersten drei Zweitligapartien gewann.

Kiel - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die jüngsten Resultate sprechen klar für die Gastgeber: Holstein Kiel verbuchte in den vergangenen drei Zweitliga-Duellen mit Hannover 96 ebenso viele Siege wie in den 13 Aufeinandertreffen zuvor zusammen (drei Remis, sieben Niederlagen). Für die Niedersachsen bedeutet diese Serie die längste aktuelle Niederlagenfolge gegen einen Zweitligisten.

In Kiel wartet 96 seit November 2022 auf einen Punktgewinn, während die Störche gegen keinen anderen aktuellen Ligakonkurrenten häufiger erfolgreich waren als zuletzt gegen Hannover.

Saisonverlauf: 96 mit historischem Start, Kiel noch ohne Heimsieg

Hannover 96 startete erstmals seit 39 Jahren mit drei Siegen in eine Zweitliga-Spielzeit; 1986/87 legten die Niedersachsen damals sogar acht Erfolge in Serie hin und wurden am Ende Erster. Allerdings blieb Hannover in den letzten fünf Partien als Spitzenreiter sieglos (zwei Remis, drei Niederlagen).

Kiel verlor zum zweiten Mal überhaupt sein erstes Heimspiel einer Zweitliga-Saison (0:2 gegen Bielefeld) und unterbot den eigenen Expected-Goals-Wert (5,6) deutlicher als jede andere Mannschaft (minus 2,6 Treffer).

Hannover führt die Liga beim xG-Wert (7,6) ebenso an wie bei Jokertoren: Drei Einwechselspieler trafen bereits, darunter Benjamin Källman, der zwei Joker-Tore in drei Einsätzen erzielte.

Personalien: Dänisches Talent vor Debüt, Joker-Qualitäten bei 96

Bei Holstein Kiel könnte Neuzugang Frederik Roslyng erstmals im Kader stehen. Das 19-jährige Abwehrtalent kam unter der Woche vom dänischen Zweitligisten AC Horsens und unterschrieb bis 2029. Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe lobte Roslyngs Zweikampfstärke und Spielverständnis. Der Linksfuß ist sowohl links in der Dreierkette als auch zentral einsetzbar.

Hannover vertraut weiter auf seine offensive Bank: Kein Zweitligist erzielte mehr Jokertore, und mit Källman traf zuletzt erstmals seit Havard Nielsen 2022 wieder ein 96-Neuzugang in zwei seiner ersten drei Spiele.

Auf Kieler Seite wartet Steven Skrzybski noch auf seine erste Torbeteiligung gegen Hannover nach bislang fünf Zweitliga-Auftritten – ligaweit gab nur Herthas Fabian Reese mehr Abschlüsse ab als der Kieler Angreifer.

Wird Holstein Kiel gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.