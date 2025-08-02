2. Bundesliga heute: Lautern - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.08.2025 • 10:36 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 31. August 2025 steht ganz im Zeichen des Traditionsduells auf dem Betzenberg: Um 13:30 Uhr trifft der 1. FC Kaiserslautern im heimischen Fritz-Walter-Stadion auf den SV Darmstadt 98.

Torsten Lieberknecht, inzwischen Cheftrainer der Pfälzer, begegnet dabei seinem früheren Klub, den mittlerweile Florian Kohfeldt betreut.

Im letzten direkten Duell am 33. Spieltag der Vorsaison setzten sich die Roten Teufel mit 2:1 durch und feierten damit den ersten Zweitliga-Heimsieg gegen die Lilien nach zuvor drei Remis am gleichen Ort.

Lautern - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Kaiserslautern verlor im Kalenderjahr 2025 nur eines von zehn Zweitliga-Heimspielen (7 Siege, zwei Remis) – einzig Nürnberg entführte im April beim 1:2 sämtliche Punkte.

Mit 32 Zählern waren die Pfälzer bereits in der Vorsaison das beste Heimteam und haben aktuell drei Zweitliga-Heimsiege in Serie im Gepäck. Gegen Darmstadt ist der FCK im Unterhaus sogar gänzlich ungeschlagen.

Bemerkenswert: Alle bisherigen Saisontreffer der Lautrer wurden per Elfmeter erzielt, die letzten zehn Strafstöße verwandelte der Verein allesamt.

Darmstadt im Aufschwung

Darmstadt 98 reist mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien an – ein Saisonstart, der zuletzt 2017/18 gelang und bis heute nicht übertroffen wurde.

Die Abwehr der Hessen gehört gemeinsam mit Hannover 96 zur Ligaspitze und ließ bislang nur einen Gegentreffer zu, zudem gab es zwei weiße Westen in Serie – eine Serie, die es zuletzt im März 2023 gegeben hatte.

Auffällig ist die hohe Pressinglinie der Kohfeldt-Elf: Mit einem durchschnittlichen Angriffsbeginn 47,2 Meter vor dem eigenen Tor presst kein anderes Zweitligateam höher.

Kaiserslautern zu harmlos

Die Lautrer führen ligaweit die Zweikampfstatistik an (durchschnittlich 121 Duelle pro Spiel), stehen jedoch offensiv vor einer Herausforderung: Kein Team brachte bislang weniger Abschlüsse auf das gegnerische Tor (7), zudem blieb ihr einziges Tor aus dem Spiel heraus noch aus.

Darmstadt ließ ebenso wenige Schüsse zu (7) und kam selbst zu keinem Abschluss nach hohem Ballgewinn im letzten Drittel – Kaiserslautern gelang hier nur einer.

Personell mussten die Lilien unter der Woche den Abgang von Eigengewächs Clemens Riedel verkraften: Der Innenverteidiger unterschrieb bis 2029 bei Espanyol Barcelona.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.