2. Bundesliga heute: Lautern - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.08.2025 • 10:06 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 2. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison führt am heutigen Samstag (09.08.2025, Anstoß 20:30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern und den FC Schalke 04 auf dem Betzenberg zusammen.

Die Roten Teufel haben gegen die Königsblauen eine imposante Serie von drei Zweitliga-Siegen in Folge bei 9:2 Toren vorzuweisen – in der Vereinsgeschichte der Knappen ist das aktuell ihre längste Negativserie gegen einen Gegner im Unterhaus. Vier Pflichtspielerfolge am Stück gelangen den Pfälzern gegen Schalke letztmals zwischen 1998 und 2000, damals sogar fünf an der Zahl.

Lautern - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : -

: - Liveticker: SPORT1

Trainer Torsten Lieberknecht kann sich auf eine Heimbilanz stützen, die in der Vorsaison ligaweit ihresgleichen suchte: 32 Punkte bedeuteten Platz eins im Heimranking, 2025 ging nur eines der neun Zweitliga-Partien auf dem Betzenberg verloren (sechs Siege, zwei Remis). Zum Saisonauftakt allerdings zeigte sein Team beim 0:1 in Hannover die schwächste Offensive aller 18 Klubs – ein Expected-Goals-Wert von nur 0,3 sowie kein einziger Torschuss auf den Kasten der Niedersachsen unterstreichen den Fehlstart. Erst einmal startete Kaiserslautern mit zwei Niederlagen in eine Zweitliga-Spielzeit, 2023/24, als im zweiten Match ein 0:3 auf Schalke folgte.

Schalker Auswärtsprobleme und personelle Sorgen vor Duell

Kollege Miron Muslić ist seit dem Abstieg 2023 bereits der sechste Schalke-Coach (inklusive Interimslösungen) in einem Zweitliga-Spiel – dieselbe hohe Fluktuation gab es im gleichen Zeitraum nur beim heutigen Gegner. Muslićs Debüt glückte mit dem 2:1 gegen Hertha BSC, womit eine Serie von sechs sieglosen Partien endete. Auswärts jedoch sind die Gelsenkirchener seit vier Spielen ohne Erfolg und verloren die letzten drei Fremdauftritte der Vorsaison – die längste Pleitenserie seit Januar 2024. Erschwerend kommt die Gelb-Rot-Sperre von Nikola Katic hinzu, der an Spieltag eins traf, dann aber vom Platz flog; seit Beginn der Vorsaison kassierte Schalke damit bereits sechs Platzverweise, Ligahöchstwert. Hoffnungsträger bleibt Moussa Sylla, der gegen Hertha das erste Saisontor erzielte und mit sechs Abschlüssen die meisten Versuche aller Spieler abgab.

Historische Serie und traurige Nachrichten begleiten das Traditionsduell

Beide Teams offenbarten zum Auftakt noch Abstimmungsprobleme im Spielaufbau: Schalke stellte mit 69 Prozent die schwächste Passquote der Liga, Kaiserslautern lag mit 70 Prozent knapp dahinter. Neben den sportlichen Daten prägt eine traurige Meldung den Spieltag: Die Königsblauen trauern um den aus Gelsenkirchen stammenden Sportjournalisten Ulli Potofski, der nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstarb. Als Pionier der Bundesliga-Berichterstattung begleitete er über Jahrzehnte auch viele Schalke-Partien – sein Tod sorgt im Umfeld des Vereins für große Betroffenheit.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL und RTL Nitro zu sehen sein

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

