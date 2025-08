2. Bundesliga heute: Magdeburg - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.08.2025 • 10:15 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 03. August 2025, treffen sich der 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. In sechs Zweitliga-Duellen behielt Magdeburg bislang dreimal die Oberhand (ein Remis, zwei Niederlagen) – gegen keinen anderen Klub feierte der FCM im Unterhaus mehr Siege.

Die Gastgeber beendeten die Vorsaison mit 53 Punkten und 64 Toren jeweils auf Rekordniveau und gewannen fünf ihrer letzten sieben Heimspiele. Braunschweig verbuchte 2024/25 auswärts nur zwölf Zähler, der zweitschwächste Wert der Liga.

Magdeburg - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Markus Fiedler auf Magdeburger und Heiner Backhaus auf Braunschweiger Seite ist es das erste Zweitliga-Spiel ihrer Trainerkarriere. Beide Coaches stiegen 2024 mit ihren früheren Klubs in die 3. Liga auf und hielten dort 2024/25 die Klasse. In den direkten Duellen der vergangenen Saison gab es einen 2:1-Heimsieg für jeden. Kurios: Während der BTSV in jeder seiner letzten vier Zweitliga-Spielzeiten die Auftaktpartie verlor, wartet Magdeburg in der 2. Liga noch immer auf den ersten Sieg zum Saisonstart (zwei Remis, zwei Niederlagen).

Ballbesitzfußball und Neuzugang Noah Pesch

Magdeburg war 2024/25 zum dritten Mal in Folge das ballbesitzstärkste Team der Liga (58 Prozent). Neu-Trainer Fiedler steht ebenfalls für diesen Ansatz, seine Stuttgarter U23 kam in der 3. Liga auf 52 Prozent Ballbesitz. Passend dazu verstärkte sich der FCM mit Offensivtalent Noah Pesch von Borussia Mönchengladbach: Der 20-Jährige, per Leihe gekommen, erzielte in der Regionalliga zuvor 20 Tore und neun Assists und soll zusätzliche Dynamik bringen. Top-Torjäger Martijn Kaars (19 Saisontore, Ligabestwert bei Sprints und intensiven Läufen) bleibt weiterhin die zentrale Angriffsoption.

BTSV vor Herausforderungen nach Philippe-Abgang

Eintracht Braunschweig kassierte in der Vorsaison 64 Gegentreffer – Negativrekord des Vereins in einer Zweitliga-Spielzeit über 34 Runden – und verlor mit Rayan Philippe seinen Topscorer (13 Tore, sechs Vorlagen). Der Ballbesitzwert von 45 Prozent unterstreicht den Konterfokus, den Heiner Backhaus bereits bei Alemannia Aachen pflegte (43 Prozent). Hoffnungsträger bleibt Lino Tempelmann, der 2025 bereits sieben Pflichtspieltore erzielte, darunter eines im Januar beim 1:1 in Magdeburg.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

