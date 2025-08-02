2. Bundesliga heute: Magdeburg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.08.2025 • 10:35 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (31.08.2025, 13:30 Uhr) empfängt der 1. FC Magdeburg die SpVgg Greuther Fürth in der Avnet Arena – und die Historie spricht klar für die Hausherren.

In bislang acht Zweitliga-Duellen dieser Paarung hat noch nie die Auswärtsmannschaft gewonnen (4 Heimsiege, vier Remis). Magdeburg selbst ist Zuhause gegen das Kleeblatt sogar ungeschlagen (2 Siege, zwei Unentschieden), wenngleich die letzten vier Aufeinandertreffen allesamt remis endeten.

Magdeburg - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Markus Fiedler erlebt mit seinem Team einen holprigen Start: Nach drei Partien steht der FCM bei drei Punkten und bereits zwei Niederlagen – nur 2018/19 starteten die Elbestädter schlechter.

Dennoch herrscht im Umfeld Aufbruchstimmung, denn unter der Woche wurde der Vertrag mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt vorzeitig verlängert, was Präsident Jörg Biastoch als wichtigen Schritt für die wirtschaftliche Weiterentwicklung bezeichnete.

Fürths Coach Thomas Kleine reist hingegen mit zwei Niederlagen am Stück und insgesamt sieben Gegentoren im Gepäck an. So viele Treffer fing sich Fürth nach drei Zweitligaspielen zuletzt 1982/83.

Abwehrreihen mit gravierenden Problemen

Sowohl Magdeburg als auch Fürth offenbaren bislang gravierende Defensivprobleme. Beide Teams ließen bereits zwei Gegentore nach Kontern zu, nur der 1. FC Nürnberg ist ebenso anfällig.

Beim Expected-Goals-Against-Wert rangieren Magdeburg (6,46) und Fürth (6,77) ligaweit hinter Düsseldorf auf den Plätzen zwei und drei der Negativrangliste. Besonders alarmierend aus FCM-Sicht: Kein anderes Team gab in den ersten drei Partien mehr gegnerische Abschlüsse zu (56).

Fürth wartet seit 14 Zweitligaspielen auf eine Weiße Weste und blieb auswärts sogar 16 Mal in Folge ohne Zu-Null-Erfolg; in den vergangenen sechs Auswärtsspielen sprang nur ein Punkt heraus.

Schlüsselspieler im Fokus

Martijn Kaars erzielte zwei der drei Magdeburger Saisontore und traf saisonübergreifend in vier seiner letzten fünf Zweitligapartien. Allerdings zeigt seine Statistik eine klare Auswärtslastigkeit: Nur sechs seiner 21 Zweitligatreffer erzielte er in Heimspielen.

Auf Fürther Seite sammelte Noel Futkeu einen Expected-Goals-Wert von 2,20 – gemeinsam mit Kaars ligaweit Spitzenwert – und traf ebenfalls doppelt.

Ein besonderes Auge liegt auf Baris Atik: Der Offensivmann stand bereits achtmal gegen Fürth auf dem Platz, ohne je zu gewinnen (5 Remis, drei Niederlagen) und kam in 498 Minuten nur zu einer Torbeteiligung.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.

