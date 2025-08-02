2. Bundesliga heute: Münster - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.08.2025 • 18:00 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit der Bundesliga-Gründung ist der SC Preußen Münster für den 1. FC Nürnberg ein gutes Pflaster: Keines der fünf Pflichtspiele ging verloren, zuletzt feierte der „Club“ vier Siege in Serie. In der Vorsaison drehten die Franken im LVM-Preußenstadion einen 1:2-Rückstand noch in ein 3:2 – bis heute der letzte Nürnberger Auswärtssieg nach Rückstand im Unterhaus. Dennoch reist Nürnberg diesmal als Tabellen-17. an, weil es unter Miroslav Klose erstmals überhaupt zwei Niederlagen zum Zweitliga-Start setzte und der FCN noch ohne eigenen Treffer dasteht.

Münster - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou präsentierte unter der Woche den 21-jährigen Stürmer Mohamed Ali Zoma, der nach 29 Toren und 21 Assists in 121 Spielen für AlbinoLeffe noch am Freitag sein Debüt geben könnte. Klose vertraute bislang nur 15 verschiedenen Spielern – Ligatiefstwert. Alexander Ende hat bei Münster dagegen schon 20 Akteure eingesetzt; mit einem Startelf-Durchschnittsalter von 27 Jahren 244 Tagen stellt er die erfahrenste Mannschaft der Liga. Rico Preißinger, der gegen Paderborn seinen ersten Zweitliga-Scorerpunkt seit 2019 verbuchte, steht erneut in der Startelf.

Update (18:00 Uhr): Die Aufstellungen Münster - Nürnberg sind da

1. FC Nürnberg: Jan Reichert, Luka Lochoshvili, Ondrej Karafiát, Fabio Gruber, Henri Koudossou, Berkay Yilmaz, Rafael Lubach, Caspar Jander, Julian Justvan, Semir Telalovic, Ayoub Chaikhoun

SC Preußen Münster: Johannes Schenk, Paul Jaeckel, Jannis Heuer, Luca Bolay, Jano ter Horst, Jorrit Hendrix, Marvin Schulz, Joshua Mees, Rico Preissinger, Lars Lokotsch, Oliver Batista Meier

Formkurve: Heimserie der Adlerträger gegen FCN-Misere

Münster ist saisonübergreifend seit fünf Heimspielen ungeschlagen (1 Sieg, vier Remis) – nur Karlsruhe und Hertha weisen aktuell längere Heimserien auf. Die Adlerträger übertreffen ihren Expected-Goals-Wert um 1,8 Treffer (3 Tore bei 1,2 xG), während Nürnberg 2,0 Tore unter dem eigenen xG bleibt – Negativrekord der Liga. Zusätzlich wartet der FCN seit zehn Zweitliga-Partien auf eine Weiße Weste; auswärts gelang die letzte beim 1:0 in Münster im März. Beide Nürnberger Niederlagen dieser Saison resultierten aus späten Gegentoren in Minute 90 + , womit die Franken seit Beginn der Vorsaison bereits 17 Gegentreffer in der Schlussviertelstunde hinnehmen mussten.

Spielanlage und Blick auf den DFB-Pokal

Mit 63 Prozent Ballbesitz, 590 Pässen pro Partie und einer Passquote von 88 Prozent führt Preußen Münster sämtliche Ligawertungen an. In dieser Dominanzphase setzt Ende auf Spielkontrolle, Nürnberg will mit Zoma mehr Tempowechsel und Tiefe erzeugen. Schon vier Tage nach dem Liga-Duell empfängt Münster an gleicher Stelle Hertha BSC in der 1. Runde des DFB-Pokals – SPORT1 überträgt die Partie im Liveticker. Für die Adlerträger ist es das erste Aufeinandertreffen mit einem Ligakonkurrenten im Pokal seit 44 Jahren, während Nürnberg nach der Blamage in Illertissen bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist.

Wird SC Preußen Münster gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.