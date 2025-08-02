2. Bundesliga heute: Münster - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.08.2025 • 15:42 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (08.08.2025, 18:30 Uhr) eröffnet der SC Preußen Münster sein Heimprogramm der neuen Zweitliga-Saison gegen den SC Paderborn 07. Cheftrainer Alexander Ende kann dabei auf eine bemerkenswerte Statistik bauen: Seit dem Wiederaufstieg 2024 haben die Adlerträger noch nie ihr erstes Heimspiel einer Zweitliga-Saison verloren (1 Sieg, zwei Remis).

Zudem blieb Münster in den letzten vier Heimauftritten der Vorsaison ungeschlagen (1 S, drei U) – eine Serie, die nun im LVM-Preußenstadion ausgebaut werden soll.

Münster - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Historisch betrachtet wartet Münster jedoch weiterhin auf einen Pflichtspielsieg gegen den ostwestfälischen Rivalen (2 Unentschieden, vier Niederlagen). Paderborns neuer Coach Ralf Kettemann könnte mit einem weiteren Erfolg als erst zweiter Trainer der eingleisigen 2. Liga seine ersten beiden SCP-Partien gewinnen – zuvor gelang das nur Stefan Effenberg 2015.

Während Münster nach der Auftaktniederlage zum Saisonstart erstmals mit zwei Pleiten in eine Zweitliga-Spielzeit starten könnte, reist Paderborn wie schon 2024 mit einem Auftaktsieg im Rücken an und hatte damals sogar zwei Siege zum Start eingefahren.

Spielanlage: Passrekord bei Münster, Jugendfokus bei Paderborn

Die Westfalen setzten zum Ligabeginn ein Ausrufezeichen im Ballbesitz: 654 Pässe bedeuteten ligaweiten Höchstwert und Vereinsrekord seit 2024, allerdings kamen aus dem Spiel lediglich vier Flanken – Negativmarke am 1. Spieltag. Personell fehlen muss Innenverteidiger Niko Koulis nach seiner Roten Karte; in Partien ohne ihn kassierte Münster zuletzt durchschnittlich 2,1 Gegentore statt 1,0. Offensiv überzeugt Etienne Amenyido, der in den vergangenen vier Einsätzen an drei Treffern direkt beteiligt war und nun erstmals seit Februar 2022 in zwei Zweitliga-Spielen nacheinander treffen könnte. Paderborn stellte zum Auftakt die jüngste Startelf der Liga (Ø 23 Jahre 220 Tage); Torhüter Dennis Seimen avancierte mit 19 Jahren und 244 Tagen zum jüngsten Keeper der Klubhistorie in Liga 2.

Paderborn mit spätem Punch und Neuzugang Steffen Tigges

Dass die Ostwestfalen bis zur letzten Sekunde gefährlich bleiben, unterstrich Filip Bilbija mit seinem Siegtreffer in Kiel nach 98:14 Minuten – dem spätesten Zweitliga-Tor des SCP seit Datenerfassung. Bereits in der Vorsaison sammelte Paderborn 19 Tore in der Schlussviertelstunde, ligaweit nur unterboten vom Aufsteiger Hamburger SV. Zum späten Punch gesellt sich nun zusätzliche Durchschlagskraft: Am Mittwoch vermeldete der Verein die Verpflichtung von Stürmer Steffen Tigges vom 1. FC Köln. In Kiel überzeugte zudem Marcel Hoffmeier mit seinem ersten Zweitliga-Tor seit fast drei Jahren und einer makellosen Zweikampfbilanz (9/9).

Wird SC Preußen Münster gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1